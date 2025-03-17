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18 MART ÇANAKKALE HAVA DURUMU: Yarın Çanakkale'de hava durumu nasıl? Çanakkale anlık ve haftalık hava durumu tahmini

18 MART ÇANAKKALE HAVA DURUMU: Yarın Çanakkale'de hava durumu nasıl? Çanakkale anlık ve haftalık hava durumu tahmini
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Çanakkale'de de hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 18 Mart 2025 Salı günü Çanakkale'de havanın nasıl olacağını, lodos ve fırtına beklenip beklenmediğini merak ediyor. Peki, 18 Mart Salı günü Çanakkale'de hava durumu nasıl olacak? Çanakkale'de yağmur var mı? İşte, detaylar…

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Çanakkale'de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 18 Mart'ta Çanakkale'de hava nasıl olacak? Yağmur var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, Çanakkale'nin 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

ÇANAKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, 18 Mart Salı günü Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 7°C seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, zaman zaman hafif yağmur geçişlerinin etkili olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve hafta ortasından itibaren Çanakkale'de soğuk havanın daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

18 MART ÇANAKKALE HAVA DURUMU: Yarın Çanakkale'de hava durumu nasıl? Çanakkale anlık ve haftalık hava durumu tahminiÇanakkale hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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