18 MART ÇANAKKALE HAVA DURUMU: Yarın Çanakkale'de hava durumu nasıl? Çanakkale anlık ve haftalık hava durumu tahmini

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Çanakkale'de 18 Mart 2025 Salı günü hava sıcaklıklarında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Peki, 18 Mart'ta Çanakkale'de hava nasıl olacak? Yağmur var mı, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, Çanakkale'nin 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

ÇANAKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, 18 Mart Salı günü Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 7°C seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, zaman zaman hafif yağmur geçişlerinin etkili olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve hafta ortasından itibaren Çanakkale'de soğuk havanın daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çanakkale hava durumu