Üye Girişi
Haberler

18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Ağustos Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 18 Ağustos yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 18 Ağustos Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

18 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Password

16:00 Turnike

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kurt ve Aslan

21:45 Kurt ve Aslan

00:00 Turnike

02:15 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Dönence

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.05 Beni Böyle Sev

07.55 Yedi Numara

08.45 Yeditepe İstanbul

09.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

12.40 Yeşil Deniz Milenyum

15.45 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Kaya"

22.30 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

00.30 Yabancı Sinema "Kaya"

02.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:40 Aile İşi

14:00 Alan

17:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Zorlu Operasyon / Yabancı Sinema

02:40 Ateş Kuşları

05:20 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Üç Gelin Altı Damat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:15 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:30 Nasipse Olur

02:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

04:00 Hayat Bayram Olsa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Yalı Çapkını

01:30 İstanbullu Gelin

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Aşk Mantık İntikam

13.45 Yasak Elma

16.00 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Bi Küçük Eylül Meselesi

22.30 Kirli Sepeti

01.30 Bi Küçük Eylül Meselesi

03.15 Yasak Elma

05.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kanal D Dizi Star Dizi Atv Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle! Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Aydemir Akbaş nereli ve dizi-filmleri neler? Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Alain Delon kimdir, öldü mü? Alain Delon kaç yaşındaydı, neden öldü? Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK-Samsunspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi? Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Kurt ve Aslan filmi nereden izlenir? Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title