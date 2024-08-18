18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 18 Ağustos Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

18 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

14:00 Password

16:00 Turnike

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kurt ve Aslan

21:45 Kurt ve Aslan

00:00 Turnike

02:15 Güneşi Beklerken

04:30 5N1K

05:00 Dönence

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.05 Beni Böyle Sev

07.55 Yedi Numara

08.45 Yeditepe İstanbul

09.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

12.40 Yeşil Deniz Milenyum

15.45 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Kaya"

22.30 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

00.30 Yabancı Sinema "Kaya"

02.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:40 Aile İşi

14:00 Alan

17:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Zorlu Operasyon / Yabancı Sinema

02:40 Ateş Kuşları

05:20 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Üç Gelin Altı Damat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Hayat Bayram Olsa

15:15 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:30 Nasipse Olur

02:30 Türkler Çıldırmış Olmalı

04:00 Hayat Bayram Olsa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:00 Yalı Çapkını

01:30 İstanbullu Gelin

04:00 Türk Müziği

05:00 Kiralık Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Aşk Mantık İntikam

13.45 Yasak Elma

16.00 Hudutsuz Sevda

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Bi Küçük Eylül Meselesi

22.30 Kirli Sepeti

01.30 Bi Küçük Eylül Meselesi

03.15 Yasak Elma

05.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce