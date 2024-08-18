18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
18 Ağustos Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 18 Ağustos yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 18 Ağustos Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
18 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Password
16:00 Turnike
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kurt ve Aslan
21:45 Kurt ve Aslan
00:00 Turnike
02:15 Güneşi Beklerken
04:30 5N1K
05:00 Dönence
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.05 Beni Böyle Sev
07.55 Yedi Numara
08.45 Yeditepe İstanbul
09.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
12.40 Yeşil Deniz Milenyum
15.45 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Kaya"
22.30 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"
00.30 Yabancı Sinema "Kaya"
02.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:40 Aile İşi
14:00 Alan
17:00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Zorlu Operasyon / Yabancı Sinema
02:40 Ateş Kuşları
05:20 Kaçak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Üç Gelin Altı Damat
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Hayat Bayram Olsa
15:15 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:30 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:30 Nasipse Olur
02:30 Türkler Çıldırmış Olmalı
04:00 Hayat Bayram Olsa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:15 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:00 Yalı Çapkını
01:30 İstanbullu Gelin
04:00 Türk Müziği
05:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Aşk Mantık İntikam
13.45 Yasak Elma
16.00 Hudutsuz Sevda
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Bi Küçük Eylül Meselesi
22.30 Kirli Sepeti
01.30 Bi Küçük Eylül Meselesi
03.15 Yasak Elma
05.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce