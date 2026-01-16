Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbul Güngören'de daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı.

17 YAŞINDAKİ ATLAS HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan E.Ç. görülen duruşmanın ardından hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan E.Ç. işlemlerin ardından Karatepe Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülüp teslim edildi.

TEPKİ YAĞIYOR

Yürekleri yakan cinayet ülkenin de gündemine oturdu. Yaşanan olaya tepki yağarken; sosyal medya çok sayıda kullanıcı cinayeti lanetlerken; adalet çağrısında bulundu.

Kullanıcılar, "Yazık. Diyecek bir şey bulamıyorum" ,"Bir Ahmet Minguzzi olayı daha. Yazık Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağolsun" ,"Bir dur deyin artık, yazıktır günahtır gençlerimize yazıktır ailesine" ,"Lanet olsun böyle düzene. Şu güzelim yüzden kötü bir şey çıkar mı? Çok üzüldüm" ,"Daha gençliğinin baharında cezalar ağır olmalı yeter artık" ,"Yine güzel bir evladımız melek olmuş, çok çok üzücü" paylaşımlarıyla cinayete tepkilerini dile getirdiler.

AYDİLGE'DEN TEPKİ

Şarkıcı Aydilge de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cinayete tepki gösterdi. Aydilge paylaşımında "Gerçekten çok kötü hissediyorum. Atlas Çağlayan kardeşimi gördükçe kalbim sıkışıyor.Bunlar suça sürüklenen çocuk değil suçun ta kendisi olmuşlar" ifadelerini kullandı.