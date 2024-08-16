16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var?
16 Ağustos TV yayın akışı merak ediliyor. Bu akşam TV'de hangi dizilerin yayınlanacağı, hangi filmlerin gösterileceği ve ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8 gibi kanallarda hangi programların olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Tüm bu detaylar ve daha fazlası için TV yayın akışını kontrol edin.
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 16 Ağustos yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 16 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, Now, TRT 1, TV8'de neler var? İşte detaylar...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
16 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ambulans
22:45 Password
01:00 Ambulans
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
06: 30 Bir Küçük Gün Işığı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Sen Anlat Karadeniz
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Dönerse Senindir / Yerli Sinema
16: 00 Kardeşlerim
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Buzkıran / Yabancı Sinema
02: 40 Ateş Kuşları
05: 10 Kaçak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tamirci
21:45 Kibarca Öldürmek
23:45 Tamirci
01:30 Kibarca Öldürmek
03:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Öldür Beni Sevgilim
00:45 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.15 Şehirden Uzakta
09.25 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.35 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"
22.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.55 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"
02.50 Seksenler
03.55 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
13:45 Petrol Sevdası
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yakışıklı
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Yakışıklı
02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım