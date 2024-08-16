16 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, NOW, TRT 1, TV8'de neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 16 Ağustos yayın akışı! Bugün hangi diziler var? 16 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show, Now, TRT 1, TV8'de neler var? İşte detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, Now, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

16 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Ambulans

22:45 Password

01:00 Ambulans

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Dönence

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

06: 30 Bir Küçük Gün Işığı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Sen Anlat Karadeniz

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Dönerse Senindir / Yerli Sinema

16: 00 Kardeşlerim

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Buzkıran / Yabancı Sinema

02: 40 Ateş Kuşları

05: 10 Kaçak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Tamirci

21:45 Kibarca Öldürmek

23:45 Tamirci

01:30 Kibarca Öldürmek

03:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:30 Öldür Beni Sevgilim

00:45 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.15 Şehirden Uzakta

09.25 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.35 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"

22.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.55 Yabancı Sinema "Mumya Geri Dönüyor"

02.50 Seksenler

03.55 Gönül Dağı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

13:45 Petrol Sevdası

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Yakışıklı

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Yakışıklı

02:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım