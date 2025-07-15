15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, TV8, NOW, TRT 1
15 Temmuz TV yayın akışı merak ediliyor. Bugün televizyon ekranlarında neler var, hangi kanalda hangi programlar yayınlanacak sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 15 Temmuz TV yayın akışı, özellikle milli birlik ve beraberlik günü olarak anılan bu özel günde izleyiciler için ayrı bir anlam taşıyor.
TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, NOW gibi büyük kanallar, hem özel içerikler hem de sevilen dizi ve programlarla ekran başındakilere dolu bir gün sunuyor. Televizyon izleyicileri, "Bugün televizyonda ne var?" ya da "15 Temmuz TV yayın akışı belli oldu mu?" sorularına yanıt ararken, her kanalın özel program tercihleri ve saatlik planlamaları izleme alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. İşte 15 Temmuz Salı gününe ait güncel yayın akışı detayları…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:30 Aldatmak
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Can Feda
18:00 15 Temmuz Destanı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Börü
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Kuralsız Sokaklar
01:00 Uzaylı Tehdidi
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
23:15 Süper Volkan
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hababam Sınıfı Askerde
00:45 İlk Buluşma
03:00 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 En Büyük Şaban
00:30 Aile Arasında
02:45 En Büyük Şaban
04:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Berlin Kaplanı
01:14 Tarkan Gümüş Eyer
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 3
22:30 John Wick 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Ben ve Babam - Vatan
01:40 Kim Gitsin?
02:55 Seksenler
03:45 Teşkilat
06:15 Balkan Ninnisi
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:00 15 Temmuz Özel Yayını
13:00 15 Temmuz Özel Yayını
16:00 15 Temmuz Özel Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Son Sefer
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye