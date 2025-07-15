15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, TV8, NOW, TRT 1

TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, NOW gibi büyük kanallar, hem özel içerikler hem de sevilen dizi ve programlarla ekran başındakilere dolu bir gün sunuyor. Televizyon izleyicileri, "Bugün televizyonda ne var?" ya da "15 Temmuz TV yayın akışı belli oldu mu?" sorularına yanıt ararken, her kanalın özel program tercihleri ve saatlik planlamaları izleme alışkanlıklarını doğrudan etkiliyor. İşte 15 Temmuz Salı gününe ait güncel yayın akışı detayları…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:30 Aldatmak

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Can Feda

18:00 15 Temmuz Destanı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Börü

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Kuralsız Sokaklar

01:00 Uzaylı Tehdidi

03:00 Zalim İstanbul

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

23:15 Süper Volkan

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hababam Sınıfı Askerde

00:45 İlk Buluşma

03:00 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 En Büyük Şaban

00:30 Aile Arasında

02:45 En Büyük Şaban

04:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Berlin Kaplanı

01:14 Tarkan Gümüş Eyer

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 John Wick 3

22:30 John Wick 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Ben ve Babam - Vatan

01:40 Kim Gitsin?

02:55 Seksenler

03:45 Teşkilat

06:15 Balkan Ninnisi

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:00 15 Temmuz Özel Yayını

13:00 15 Temmuz Özel Yayını

16:00 15 Temmuz Özel Yayını

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Son Sefer

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

14:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye