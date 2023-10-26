15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapalı mı ve köprü neden trafiğe kapalı olacağı merak ediliyor. İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapalı olacağını açıkladı. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak? Hangi saatler arası trafiğe kapalı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak? Hangi saatler arası trafiğe kapalı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak ve hangi saatler arası köprü trafiğe kapalı olacağı araştırılıyor. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hakkında açıklamada bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak? Hangi saatler arası trafiğe kapalı? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN TRAFİĞE KAPATILACAK?

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 27 Ekim'de 02.00-07.00 saatleri arasında, 28 Ekim'de 02.00-07.00 arasında, 29 Ekim'de ise 16.00-00.00 arasında çift yönlü trafiğe kapatılacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.

KÖPRÜNÜN TRAFİĞE KAPATILACAĞI TARİHLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, planlama uyarınca 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece),

28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece),

29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır"

HANGİ SAATLER ARASI KÖPRÜ TRAFİĞE KAPALI?

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

BAKANLIK HALKI DAVET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.