Türkiye'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen başarısız darbe girişiminin yıl dönümüdür. Bu girişim, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subayın hükümeti devirmeye çalışmasıyla gerçekleşti. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, Türkiye'nin önemli günlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle resmi tatil olarak kabul edilir.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz 2024 Pazartesi gününe denk geliyor.