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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geliyor?

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Birçok kişi 15 Temmuz 2024 tarihinin hangi güne denk geldiğini ve bu tarihin resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 15 Temmuz, Türkiye'nin önemli günlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle resmi tatil olarak kabul edilir.

Türkiye'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen başarısız darbe girişiminin yıl dönümüdür. Bu girişim, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subayın hükümeti devirmeye çalışmasıyla gerçekleşti. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, Türkiye'nin önemli günlerinden biri olarak kabul edilir ve genellikle resmi tatil olarak kabul edilir.

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geliyor?

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

15 Temmuz 2024 Pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2024 hangi güne denk geliyor?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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