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15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler!

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15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşandı. FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, milletin iradesine ve demokrasiye büyük bir tehdit oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlarca vatandaş, demokrasiyi savundu. O gece, 251 şehit verdik ve 2 binden fazla gazimiz oldu. 15 Temmuz'un yıl dönümünde, anlamlı, kısa ve uzun mesajlarla şehitlerimizi anabilirsiniz. 15 Temmuz darbe girişimi sözleri!

15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasının yıl dönümünde şehitlerimizi anmak için anlamlı, kısa ve uzun 15 Temmuz mesajlarını seçip paylaşabilirsiniz. Türk milleti, 15 Temmuz'da sergilediği birlik ve beraberlik ruhuyla demokrasisine sahip çıkacağını tüm dünyaya gösterdi. Bu kahramanlık destanı asla unutulmayacak. 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun mesajlar! Detaylar haberimizdedir...

15 TEMMUZ ANLAMLI VE KISA MESAJLAR

  • "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Demokrasi ve milli irade uğruna verilen mücadele asla unutulmayacak."
  • "Bir millet, birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece hiçbir güç onu yıkamaz. 15 Temmuz'da bu birlikteliği tüm dünyaya gösterdik."
  • "15 Temmuz gecesi, Türk milletinin cesareti ve kararlılığı ile tarihe altın harflerle yazılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."
  • "Demokrasi ve özgürlüğümüz için canlarını feda eden kahramanlarımızı unutmayacağız. 15 Temmuz destanı, her zaman hafızalarımızda olacak."
  • "Tankların, silahların karşısında duran yürekli milletimize selam olsun. 15 Temmuz, demokrasiye inananların zaferidir."
  • "15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine ve özgürlüğüne sahip çıktığı bir destandır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
  • "Vatan sevgisi imandandır. 15 Temmuz'da bu sevgiyle meydanlara çıkan milletimiz, hainlere geçit vermedi."
  • "15 Temmuz şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasiye olan inancımızı hiç kaybetmeyeceğiz."
  • "15 Temmuz, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkının bir simgesidir. Bu kahramanlık destanını nesiller boyu anlatacağız."
  • "15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen yürekli milletimiz, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin teminatıdır."

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun mesajlar!

15 TEMMUZ KUTLAMA MESAJLARI

  • "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, vatanımız için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."
  • "Demokrasiye olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz. 15 Temmuz, milletimizin zaferidir. Bu özel günü kutluyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz."
  • "15 Temmuz, bağımsızlığımıza ve demokrasimize sahip çıktığımız gündür. Bu destanı yazan kahraman milletimizin günü kutlu olsun."
  • "15 Temmuz'da gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu, ülkemizin gücünün sembolüdür. Bu önemli günü coşkuyla kutluyoruz."
  • "Milletimizin cesaret ve kararlılığıyla yazılan 15 Temmuz destanı, nesiller boyu anlatılacak. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."
  • "15 Temmuz'da hainlere karşı durarak tarih yazan milletimizin günü kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."
  • "Demokrasi ve milli irade uğruna verilen mücadele asla unutulmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."
  • "15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye olan inancının ve kararlılığının simgesidir. Bu anlamlı günü kutluyor, şehitlerimize rahmet diliyoruz."
  • "Vatan sevgisiyle meydanlara çıkan, demokrasimize sahip çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz."
  • "Birlik ve beraberlik içinde nice 15 Temmuz'lar görmek dileğiyle. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun."

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun mesajlar!

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