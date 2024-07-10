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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 15 Temmuz'da Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

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15 Temmuz 2024'te toplu taşıma araçları ücretsiz mi sorusu gündemde. 15 Temmuz Pazartesi günü otobüs, Metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmayacağını merak ediyor. 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024 sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde. Peki, Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi?

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 15 Temmuz'da Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'da kalmayı planlayan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmayacağını merak ediyor. Bayram tatilinde otobüs, Metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak mı? 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 15 Temmuz'da Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı?

PAZARTESİ GÜNÜ OTOBÜS BEDAVA MI?

İBB tarafından 15 Temmuz'da İstanbul genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonun dahil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel) araçları, Şehir Hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul (tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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