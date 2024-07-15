15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede?

15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün ( 15 Temmuz ) eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor sorularına yanıt aranıyor. 15 Temmuz tatilinde nöbetçi eczane nerede? Detaylar haberimizdedir…

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

Bu yıl 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olması nedeniyle hastaneler ile eczaneler kapalı olacak.

15 TEMMUZ NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

15 Temmuz Pazartesi günü boyunca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Normal şartlarda eczaneler, hafta içi 09.00-19.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Resmi tatillerde ve Pazar günlerinde ise belirli nöbetçi eczaneler açık bulunmaktadır.

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