15 TATİL NE ZAMAN? 15 tatil hangi tarihte başlıyor? MEB sömestr tatili!

15 tatil olarak da bilinen sömestr tatili, öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenme fırsatı bulduğu en önemli tatillerden biri oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvim, tatilin hangi tarihlerde yapılacağına netlik kazandırıyor. 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri, şimdiden plan yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Eğitim-öğretim yılının yarıyıl dönemi yaklaşırken, MEB sömestr tatili tarihleri en çok aranan konulardan biri oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak?MEB sömestr tatili hangi tarihlerde? Detaylar haberimizde...

15 TATİL HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtılacak ve 15 tatil başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı (1 Ocak 2025, Çarşamba):

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Bu da hafta ortasında bir günlük tatil anlamına geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan 2025, Çarşamba):

23 Nisan, Çarşamba günü kutlanacak. Hafta ortasında bir günlük tatil fırsatı sunan bu özel gün, çocukların coşkuyla kutlayacağı etkinliklere sahne olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs 2025, Perşembe):

2025'te 1 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü izin alarak bu tatili dört günlük bir tatile uzatma imkanı bulunuyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ( 19 Mayıs 2025, Pazartesi):

Pazartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs, hafta sonu ile birleşerek üç günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

Kurban Bayramı (5 Gün):

Arife Günü (6 Haziran 2025, Cuma):

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı, uzun bir tatil fırsatı sunuyor.

1. Gün (7 Haziran Cumartesi)

2. Gün (8 Haziran Pazar)

3. Gün (9 Haziran Pazartesi)

4. Gün (10 Haziran Salı)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz 2025, Salı):

15 Temmuz, Salı gününe denk geliyor ve hafta içi bir gün tatil sunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı (30 Ağustos 2025, Cumartesi):

30 Ağustos 2025 yılında Cumartesi günü kutlanacak. Bu, hafta sonu tatiline denk geldiği için ek bir tatil fırsatı sunmuyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2025, Çarşamba):

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba günü kutlanacak ve resmi tatil olarak iş yerleri ve okullar kapalı olacak.