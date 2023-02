15 Şubat Malatya depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? Malatya depreminde kaç bina yıkıldı?

Malatya depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldığı merak ediliyor. Malatya merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Malatya deprem can kaybında son durum ne ve Malatya depreminde kaç bina yıkıldı araştırılıyor. Peki, Malatya deprem can kaybında son durum ne? Malatya depreminde kaç bina yıkıldı?

MALATYA DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi.

MALATYA DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Depremlerin ardından ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde can kaybının 35 bin 418'e, yaralı sayısının 105 bin 505'e yükseldiğini belirtti.

Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeye göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Bilimsel verilerin ışığında bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ'miz tarafından başlatılmıştır.

MALATYA TAHLİYE ALANI

Emekliler Parkı / Valilik yanı / Battalgazi

Kubilay Anadolu İmamhatip Lisesi / Turgut Temelli Caddesi / Battalgazi

Maşti (Açıkalanı) / Buhara Caddesi / Yeşilyurt

Belsos Yaşam ve Spor Merkezi / Cevatpaşa Mahallesi / Yeşilyurt