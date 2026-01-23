14 ünlünün testi pozitif çıktı
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Oyuncu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 14 ünlünün testleri pozitif çıktı.
- 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
- Testi pozitif çıkanlar arasında Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy bulunuyor.
- Testi pozitif çıkan diğer isimler Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk ve Suat Yıldız'dır.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda "Kızılcık Şerbeti" dizisi başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy dahil 23 kişi gözaltına alınmıştı.
14 ÜNLÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Geçen günlerde gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 14 kişinin uyuşturucu testi sonuçlandı. Testleri pozitif çıkan isimler içinde Ceyda Ersoy ve oyuncu Doğukan Güngör de bulunuyor.
DOĞUKAN GÜNGÖR KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti. Oyuncu Güngör, "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım" ifadelerini kullanmıştı.
CEYDA ERSOY: PİŞMANIM TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf etmiş, "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" şeklinde ifadelerini kullanmıştı.
Testi pozitif çıkan isimler şöyle:
- Binnur Buse Alper
- Merve Eryiğit
- Veysel Avcı
- Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
- Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
- Ece Cerenbeli
- Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
- Saniye Deniz
- Lerna Elmas
- Doğukan Güngör
- Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
- Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
- Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
- Ceyda Ersoy
Testi negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde:
- Özge Bitmez
- Sevgi Taşdan
- Gülsüm Bayrak
- Gizem Özköroğlu