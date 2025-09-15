14 Eylül Çarpıntı dizisi neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? Çarpıntı dizisinin konusu nedir?

Başrollerinde Cömert, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Çarpıntı dizisinin 2. bölümü, 14 Eylül Pazar akşamı yayınlanması planlanıyordu. Ancak A Milli Basketbol Takımı'nın Eurobasket finali nedeniyle yayın programında değişiklik yapıldı. Bu durum, Çarpıntı'nın yeni bölümünün ne zaman ekranda olacağı sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ÇARPINTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çarpıntı dizisinin izleyiciler tarafından merakla beklenen ikinci bölümü, yayın takvimindeki değişiklikler nedeniyle bir hafta ertelendi. Yeni bölüm, 21 Eylül Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Yapım ekibi, ertelenen bölümün hazırlıklarını tamamlayarak seyircilere heyecan dolu ve etkileyici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri, karakterlerin yeni gelişmelerini ve sürprizleri sabırsızlıkla beklerken, 21 Eylül akşamı Çarpıntı'nın ekranlara dönmesiyle keyifli anlar yaşayacak.

ÇARPINTI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizi, Eurobasket'te Türkiye-Almanya final maçının yayın saatiyle çakışması sebebiyle yayın akışında değişikliğe gidilerek yeni bölümü bir hafta ertelendi. 12 Dev Adam'ın bu önemli karşılaşması, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edildiği için televizyon kanalları programlarını buna göre yeniden şekillendirdi. Bu nedenle, Çarpıntı'nın merakla beklenen yeni bölümü, final maçının ardından önümüzdeki hafta yayınlanacak. Hayranlar sabırsızlıkla dizinin yayınlanacağı günü beklerken, yapım ekibi de sürükleyici hikayenin devamıyla izleyicileri yeniden ekran başına çekmeye hazırlanıyor.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çarpıntı dizisi, doğuştan kalp rahatsızlığıyla hayat mücadelesi veren Aslı'nın hikayesini konu alıyor. Kalp nakli için beklerken takılan yapay kalp cihazı, onun umutlarını ve direncini temsil ediyor. Hikaye, zengin ve saygın bir ailenin kızı Melike'nin ani ölümüyle yeni bir yön kazanıyor; Melike'nin kalbi Aslı'ya naklediliyor ve bu bağ iki ailenin yaşamını derinden etkiliyor. Melike'nin annesi Reyhan, Aslı'da kızının bir parçasını bulurken, Aslı'nın hırslı annesi Hülya ise bu durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Dizi, bu karmaşık süreçte aileler arasındaki gerilimler, saklanan sırlar ve iç içe geçmiş ilişkileri adım adım ortaya koyuyor.

ÇARPINTI 1. BÖLÜM KONUSU!

Çarpıntı dizisinin 1. bölümünde, kalp hastası olan ve nakil için bekleyen Aslı, annesi Hülya ile kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte sakin bir hayat sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'den duyduğu beklenmedik sözler Aslı'yı derinden etkiler ve sağlık durumu kötüleşir. Bu sırada, zengin ve saygın Alkan Ailesi'nin kızı Melike, geçirdiği ağır bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Ailesi, özellikle annesi Reyhan için bu kayıp büyük bir yıkıma dönüşür.

Aslı, hastanede gözlerini açtığında Melike'nin kalbiyle ikinci bir hayata başlamıştır. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'ya sevgiyle yaklaşırken, Hülya ise bu durumu şanslarının döndüğüne dair bir işaret olarak görür. Ancak kalbin gerçek sahibinin Melike olduğunu öğrenen Hülya ile Aslı arasında anlaşmazlıklar yaşanır. Alkan Ailesi'nin oğlu Aras ise Aslı'nın çevresinde olmasına karşı çıkar; bu durum, aralarında tutkulu ve bir o kadar da çatışmalı bir ilişkinin başlangıcına neden olur.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI!

Kerem Bürsin

Sibel Taşçıoğlu

Deniz Çakır

Şerif Sezer

Pınar Çağlar Gençtürk

Reşit Berker Enhoş

Işıl Dayıoğlu

Gürberk Polat

Asya Kasap

Şevval Kaya

Ceren Taşcı

Mehmet Fatih Obuz

Helin Elveren

Okan Çabalar

Ogün Kaptanoğlu

Lizge Cömert