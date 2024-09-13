13 EYLÜL CUMA MESAJLARI (RESİMLİ) En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü, sevdiklerimize güzel ve anlamlı mesajlar göndermek için özel bir fırsattır. Yazılı, resimli ve ayetlerle süslenmiş Cuma mesajları sayesinde sevdiklerinize dualarınızı ve iyi dileklerinizi iletebilirsiniz. Hz. Peygamber'in Cuma gününe dair hadisleri ve ayetlerle zenginleştirilmiş Cuma mesajlarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlam dolu, güzel Cuma mesajları...

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın." (Cuma Suresi, 9. Ayet)

"Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar dilerim."

DUALI CUMA MESAJLAR

"Bu mübarek günde dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar!"

"Rabbim, bu güzel Cuma gününde dualarınızı kabul, gönlünüzü ferah eylesin."

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Cuma, Müslümanların bayramıdır." (Hz. Muhammed)

"Cuma günü duaların kabul olduğu bir an vardır. O anı yakalayın." (Tirmizi, Cuma 2)

13 EYLÜL CUMA MESAJLARI (RESİMLİ)