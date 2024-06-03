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#128226 ALES 2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ALES başvuru ücreti ne kadar?

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ALES 2 NE ZAMAN 2024? ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ALES başvuru ücreti ne kadar? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru ücreti hakkında bilgi arayışı devam ediyor. ALES, akademik kariyer yapmak isteyenlerin gireceği önemli bir sınavdır.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan 2024 sınav takvimi, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların tarihlerini netleştirdi. Bu kapsamda, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ALES gibi sınavların tarihleri belirlendi. İlk ALES sınavı tamamlandı ve sonuçlar açıklandıktan sonra, ALES/2'ye girecek olan adaylar sınav hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar. ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre ALES ne zaman yapılacak, saat kaçta gerçekleşecek, soruları yanıtlanmayı bekliyor. ALES 2 NE ZAMAN? ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

ALES 2 NE ZAMAN?

Bu yılın ikinci ALES sınavı, 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. Bu tarihte ALES sınavına girecek adaylar, belirlenen saatte sınavlarına katılacaklar.

#128226 ALES 2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES sınavı için başvuru tarihleri de açıklandı. Buna göre; ALES/2 başvuruları 3 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Sınavın geç başvuruları ise 26 Haziran 2024 tarihinde alınacak. Bu tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, belirlenen sınav tarihinde ALES/2'ye katılma hakkını elde edecekler.

#128226 ALES 2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES BAŞVURUR ÜCRETİ NE KADAR?

Henüz ikinci ALES sınavı için başvuru ücreti açıklanmamış olsa da, Nisan ayında gerçekleştirilen ALES sınavı için başvuru ücreti 490 lira olarak belirlenmişti. Dolayısıyla, ikinci ALES sınavında da başvuru ücretinin aynı olması bekleniyor. Adaylar, resmi duyuru yapıldıktan sonra başvuru ücretini ödeyerek sınavlarına başvurabilecekler.

#128226 ALES 2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ALES başvuru ücreti ne kadar?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ösym Gündem Eğitim Haberler

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