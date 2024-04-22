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12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek?

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12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Irak'ta hangi anlaşmalar imzalanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez Irak'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu ziyaretin nedenleri ve hedefleri merak konusu oldu. Ziyaret kapsamında hangi anlaşmaların imzalanacağı büyük bir önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini bugün Irak'a yapacak. 12 yılın ardından gerçekleşecek ziyarette Erdoğan Bağdat'ta merkezi hükümet, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Irak'ta hangi anlaşmalar imzalanacak? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEDEN IRAK'A GİDİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılın ardından bugün Irak'a gidiyor. Erdoğan günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak merkezi hükümeti, Erbil'de Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacak. Toplantının ardından ikili anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşecek.

12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek?

ORTAK HAREKAT MERKEZİ NETLEŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da aralarında olduğu kalabalık heyetin ilk durağı başkent Bağdat olacak. Erdoğan, Bağdat'ta, PKK'yı yasaklı örgüt ilan eden Irak hükümeti ile kararlaştırılan Ortak Harekât Merkezi'ni de görüşecek. Ortak Harekât Merkezi'nin yapısı, işleyişi ve kuruluş tarihi belirlenecek. Ziyarette, Türkiye'nin Irak sınırında üs bölgeleri kurulması, Metina, Zap ve Gara'nın güvenli hale getirilmesi gündeme olacak.

KALKINMA YOLU DA MASADA

Bağdat'tan sonra Erbil'e geçecek olan Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, Neçirvan Barzani ve KDP'nin ileri gelen aktörleriyle bir araya gelecek. Erdoğan, Erbil'in PKK ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteğin artırılmasını isteyecek. Türkiye'nin de önem verdiği Irak Kalkınma Yolu projesi ve Ovaköy Sınır Kapısı da Bağdat ve Erbil'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak.

12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek?

"SÜRPRİZ BİR ANLAŞMA İMZALANACAK"

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söyledi. "Su meselesinde Başkan Erdoğan ile Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani arasında çok önemli ve stratejik anlaşma imzalanacak" diyen Avvadi, "Bu çerçevede büyük ve sürpriz bir anlaşmaya imza atılacak" ifadelerini kullandı.

20 ANLAŞMA İMZALANACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı ile görüştü. Ardından basın toplantısında konuşan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi: "Bizim amacımız bölgesel istikrarın, refahın ve kalkınmanın mümkün olduğu bir ilişki trafiği içerisinde bulunmak, ilişkilerimize bu şekilde kurumsallaşma getirmek, bölgede düzenin ve refahın gelişmesi için elimizden geleni yapmak."

12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek?

ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME

Bu doğrultuda güvenlik, enerji, tarım, su, ziraat, sağlık ve eğitim gibi alanlarda uzun zamandır yürütülen çalışmalara dikkati çeken Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı. Fidan, Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Bağdat ve Erbil'e gideceğini belirterek, Erdoğan'ın, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek çalışma toplantısı yapacağını; ardından anlaşmaların imzalanacağını kaydetti. Fidan, Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşeceğini bildirdi.

ÇABALARIMIZ SÜRECEK

Filistin'deki katliamlara dadeğinen Fidan, "İşgali ve haksızlıkları dile getirmeyi sürdüreceğiz. Acil ateşkes ihtiyacı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda iş birliğimizi sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi egemenliğe haiz bir Filistin devleti kurulana kadar bu çabalarımız kesintisiz devam edecek" dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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