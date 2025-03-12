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12 Mart ne günü? 12 Mart'ın önemi nedir?

12 Mart ne günü? 12 Mart'ın önemi nedir?
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12 Mart, Türkiye ve dünya tarihindeki önemli olaylarla anılan özel bir gündür. 12 Mart ne günü? Hangi önemli olaylar bu tarihte gerçekleşti? İşte, 12 Mart'ın anlamı ve tarihçesi hakkında merak edilenler…

12 Mart, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarih, 1971 yılında gerçekleşen ve '12 Mart Muhtırası' olarak bilinen askeri müdahaleye işaret eder. Bu olay, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yer tutar ve birçok politik ve toplumsal değişikliğe yol açmıştır. Birçok kişi, 12 Mart günü tarihte neler olduğunu merak ediyor.

12 MART NE GÜNÜ?

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini anlatan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu marş, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu simgelemektedir.

12 Mart Muhtırası, 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesinin; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek 32. Türkiye Hükûmetini istifaya zorladığı askerî müdahaledir.

Muhtıra, 12 Mart 1971 günü saat 13.00'te TRT radyolarından okunan bildiri ile ilan edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu'nun imzasını taşıyan muhtıra şöyleydi:

1. Parlamento ve Hükûmet süregelen tutum, görüş ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, ATATÜRK'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve Anayasa'nın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.

2. Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin, partiler üstü bir anlayışla Meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek ve Anayasa'nın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılâp kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir Hükûmetin demokratik kurallar içinde teşkili zarurî görülmektedir.

3. Bu husus sür'atle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almağa kararlıdır.

Bilgilerinize.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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