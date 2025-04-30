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12 Dev Adam sahneye çıkıyor! Maç takvimimiz belli oldu

12 Dev Adam sahneye çıkıyor! Maç takvimimiz belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu. 12 Dev Adam, grubunda Portekiz, Sırbistan, Letonya, Estonya ve Çekya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.

A Grubu'nda mücadele edecek milliler; Portekiz, Sırbistan, Letonya, Estonya ve Çekya ile grup maçlarında karşı karşıya gelecek.

Turnuvada Letonya, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'da oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleşecek.

Grubunda ilk 4 sırada yer alacak takımlar son 16 turuna yükselecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarının programı şu şekilde:

27 Ağustos Çarşamba:

18.00 Letonya-Türkiye

29 Ağustos Cuma:

14.45 Türkiye-Çekya

30 Ağustos Cumartesi:

21.15 Türkiye-Portekiz

1 Eylül Pazartesi:

14.45 Estonya-Türkiye

3 Eylül Çarşamba:

21.15 Türkiye-Sırbistan

12 Dev Adam sahneye çıkıyor! Maç takvimimiz belli oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Basketbol
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