12 Dev Adam sahneye çıkıyor! Maç takvimimiz belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu. 12 Dev Adam, grubunda Portekiz, Sırbistan, Letonya, Estonya ve Çekya ile mücadele edecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.
A Grubu'nda mücadele edecek milliler; Portekiz, Sırbistan, Letonya, Estonya ve Çekya ile grup maçlarında karşı karşıya gelecek.
Turnuvada Letonya, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Polonya'da oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleşecek.
Grubunda ilk 4 sırada yer alacak takımlar son 16 turuna yükselecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarının programı şu şekilde:
27 Ağustos Çarşamba:
18.00 Letonya-Türkiye
29 Ağustos Cuma:
14.45 Türkiye-Çekya
30 Ağustos Cumartesi:
21.15 Türkiye-Portekiz
1 Eylül Pazartesi:
14.45 Estonya-Türkiye
3 Eylül Çarşamba:
21.15 Türkiye-Sırbistan