111 İsmi Azam Duası! Cübbeli Ahmet Hoca 111 İsmi Azam duası nedir? Türkçe ve Arapça İsmi Azam duası

Allah'ın en yüce isimlerinden biri olarak kabul edilen "İsmi Azam", duaların makbul olmasına vesile olan güçlü bir zikirdir. Peki, 111 İsmi Azam duası ne zaman okunmalı, hangi dilekler için tercih edilir ve fazileti nedir? İşte hem Arapça hem Türkçe okunuşuyla 111 İsmi Azam duasının anlamı, etkisi ve faziletlerine dair tüm detaylar...

İSMİ AZAM DUASI OKUNUŞU

Allahümme inni eselüke bi-enne lekel-hamdü, la ilahe illa entel-Mennanü, ya Hannanü, ya Mennanü, ya Bedi'as-semavati ve'l-ard, ya Zel-Celali ve'l-İkram, ya Hayyu, ya Kayyum. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine'z-zalimin.

Allahümme inni es'elüke bi-enni eşhedü enneke entallahü, la ilahe illa entel-Ehadüs-Samedüllezi lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehü küfüven ehad.

Elif Lam Mim. Allahü la ilahe illa Huve'l-Hayyu'l-Kayyum. Ve ilahüküm ilahün vahidün, la ilahe illa Hüver-Rahmanür-Rahim. Ya Zel-Celali vel-İkram, ya Erhamür-Rahimin.

Allahümme inni es'elüke bi-enneke entallahü, la ilahe illa entel-Vahidül-Ehadül-Ferdüs-Samedüllezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahu vahdehü la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve Hüve ala külli şey'in kadir.

La ilahe illallahu, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim.

Es'elüke bismikel-eazzil-ecellil-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.

La ilahe illallahu vahdehü la şerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve Hüve ala külli şey'in kadir.

Elhamdülillahi, ve sübhanallahi, ve'l-hamdü lillahi, ve la ilahe illallahu, ve Allahu Ekber.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim.

İSMİ AZAM DUASI ANLAMI VE TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resulüdür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yargıla zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

İSMİ AZAM DUASI NE İÇİN OKUNUR?

İsmi Azam duası, başta Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tavsiyesi olmak üzere İslam alimleri tarafından da tavsiye edilen, çok güçlü bir manevi sığınma ve niyaz yöntemidir.

İSMİ AZAM DUASI KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de, İsmi Azam adında bir dua ya da sure bulunmamaktadır. Adını Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadisleri üzerine almıştır.