11 Kasım TOKİ başvuru kimler yapabilir? TC numarasına göre başvuru tarihleri!

TOKİ başvuru kimler yapabilir? Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci e-Devlet ve yetkili bankalar üzerinden başladı. Başvurular, belirlenen tarihler arasında kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde alınacak.

TOKİ TC'YE GÖRE BUGÜN KİMLER BAŞVURABİLİR 11 KASIM?

11 Kasım 2025 Salı günü, T.C. kimlik numarasının son rakamı "2" olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden Sosyal Konut başvurusu yapabilecek. Başvuru sistemi, ilk beş gün boyunca kimlik numarasının son hanesine göre sırayla açılacak. Böylece e-Devlet Kapısı'nda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. 10 Kasım'da "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6" ve 14 Kasım'da "8" ile biten T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar sırasıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

15 Kasım Cumartesi gününden itibaren kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilecek. e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık'ta sona erecek, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek. Banka şubelerine yapılacak başvurularda kimlik numarasının son hanesiyle ilgili bir kısıtlama bulunmuyor.

TOKİ BAŞVURU KİMLİK SIRASI

Başvuruların kademeli alınmasının amacı, e-Devlet sisteminde yaşanabilecek aşırı yoğunluğu azaltmak. Bu kapsamda, kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen takvime uyulacak. 10 Kasım'da "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6" ve 14 Kasım'da "8" ile biten vatandaşlar belirlenen sırayla başvurularını yapabilecek.

15 Kasım'dan itibaren kimlik numarasına göre sınırlama kalkacak. Başvurular, e-Devlet dışında bankalar aracılığıyla da yapılabilecek. Banka başvurularında herhangi bir tarih sınırlaması bulunmazken, süreç 19 Aralık 2025 Perşembe günü sona erecek.

TC'Sİ 2, 4, 6, 8 İLE BİTENLER NE ZAMAN BAŞVURACAK?

T.C. kimlik numarasının sonu "2" olan vatandaşlar 11 Kasım 2025'te, "4" ile bitenler 12 Kasım 2025'te, "6" ile bitenler 13 Kasım 2025'te, "8" ile bitenler ise 14 Kasım 2025'te e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bu tarihlerde başvurular sadece ilgili kimlik numarası grubuna açık olacak.

15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise tüm vatandaşlar kimlik numarası sınırlaması olmadan e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 veya daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrılacak.