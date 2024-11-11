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11 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

11 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 11 Kasım tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 11 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 11 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 11 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 11 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1539 - I. Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan, Kubbe Veziri Rüstem Paşa ile evlendi. Düğün 26 Kasım 1539 gününe dek sürdü.

1889 - Washington, 42. eyalet olarak ABD'ye katıldı.

1914 - Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'ne savaş ilan etti.

1918 - Alman İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri'nin ateşkes imzalamasıyla, I. Dünya Savaşı sona erdi.

1918 - Polonya'nın Bağımsızlık Günü; Polonya toprakları 123 yıl sonra tekrar bir araya geldi.

1923 - Münih'te, "Birahane Darbesi" başarısızlığa uğrayan Adolf Hitler tutuklandı.

1926 - ABD'de ülkeyi boydan boya kateden, şarkılara bile konu olmuş ünlü karayolu U.S. Route 66 açıldı.

1938 - TBMM, İsmet İnönü'yü oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçti.

1940 - İngiliz Donanması'na bağlı uçaklar, Taranto limanındaki İtalyan Donanması'na saldırdı.

1947 - Türkiye, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) üye oldu.

1951 - Juan Peron yeniden Arjantin Devlet Başkanı seçildi.

1959 - Akis Dergisi yazarları Kurtul Altuğ ve Doğan Avcıoğlu, İran Şahı Rıza Pehlevi'ye yayın yoluyla hakaret etmekten 3 ay on beşer gün hapse mahkûm oldular.

1965 - Afrika'daki son Birleşik Krallık sömürgesi Rodezya, bağımsızlığını ilan etti.

1966 - NASA, Gemini 12 uzay aracını fırlattı.

1970 - İnsanlığa Karşı Savaş Suçlarının Zamanaşımına Uğramazlığı Avrupa Sözleşmesi yürürlüğe girdi. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı.

1973 - İsrail ile Mısır ateşkes imzaladı.

1975 - Angola Halk Cumhuriyeti kuruldu. Angola, Portekiz'in sömürgesiydi.

1976 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 10 yıl süreyle elektrik alışverişini düzenleyen anlaşma imzalandı.

1987 - Van Gogh'un "İrisler" tablosu, New York'ta 53,9 milyon dolara satıldı.

1996 - Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, şans oyunu Sayısal Lotoyu başlattı.

2001 - Türkiye Komünist Partisi, Yalçın Küçük ve Metin Çulhaoğlu tarafından kuruldu.

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