"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde 11 Aralık okullar tatil mi 2023 istanbul? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? araştırıldı. İşte detaylar…

11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi?

11 Aralık Pazartesi okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışlı hava sebebiyle öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakikaya açıklamalarına çevrildi. Peki, 11 Aralık okullar tatil mi 2023 istanbul? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Detaylar haberimizdedir…

11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL

Yarın İstanbul'da soğuk hava etkisini gösterecek. Pazartesi günü havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 13 derece olacağı tahmin edilmekte. İstanbul Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmeyeceği konusu hakkında bir açıklama henüz gelmedi. Okullar tatil edilirse haberimiz güncellenecektir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI, YOK MU, DERS İŞLENECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın (11 Aralık) 3 şehre Sarı Kod verildi. Bu şehirler; Mersin, Antalya ve Muğla olarak belirlendi. Bu şehirlerin valilikleri tarafından henüz okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama yapılmadı. Okullar tatil edilirse haberimiz güncellenecektir.

METEOROLOJİ AKDENİZ BÖLGESİNİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Antalya, Muğla Kıyıları ve Mersin'in batısında kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Müdürlükten gelen açıklama şu şekilde: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.