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10 Şubat Pazartesi Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?

10 Şubat Pazartesi Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler?
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10 Şubat Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları merak ediliyor. Bugünün kararları neler, kimler hangi göreve atandı? İşte detaylar!

10 Şubat Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Şubat Pazartesi 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Detaylar haberimizde...

BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9511)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9512)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Fakültelerin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9513)

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9514)

–– İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin?Esaslar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9515)

–– Denizli İlinde Kurulacak Sandalcık Regülatörü ve HES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9516)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 9517, 9518, 9519)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Bahçeşehir Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İsmail Gaspıralı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Jeoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10 ŞUBAT RESMİ GAZETE PDF

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