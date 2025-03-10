10 MART BUGÜN NE OLDU? 10 Mart tarihinde ne oldu? 10 Mart ne günü?

10 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 10 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 10 Mart tarihinde neler oldu? 10 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 10 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

10 MART NE GÜNÜ?

10 Mart Dünya Böbrek Günü, böbrek sağlığına dikkat çekmek ve böbrek hastalıklarının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü kutlanır. Dünya Böbrek Günü, böbrek hastalıklarının erken teşhisinin önemi, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının böbrek sağlığı üzerindeki etkisi ve kronik böbrek hastalıklarının global ölçekteki yaygınlığına dikkat çekmeyi hedefler. Bu özel gün kapsamında sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar çeşitli etkinlikler düzenleyerek toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlar.

10 Mart ne günü

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1864 - Ulysses S. Grant, Amerikan İç Savaşı sırasında, Abraham Lincoln tarafından Kuzeyli Birlik (Union) Genel Komutanlığı'na tayin edildi.

1876 - Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson, ilk telefon görüşmesini yaptılar.

1905 - İngiltere futbol kulübü olan Chelsea FC kuruldu.

1910 - Hollywood'da çekilen ilk film olan In Old California gösterime girdi.

1919 - Çin'de kölelik kaldırıldı.

1919 - Ali Fethi Okyar İngilizler tarafından tutuklandı.

1919 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Ahmed Tevfik Paşa hükûmeti düştü yerine Damat Ferit Paşa hükûmeti kuruldu.

1920 - Yunanistan başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvâ-yi Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.

10 Mart tarihinde ne oldu

1939 - Büyük Temizlik toplanan Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevik) 18. Kongresi başladı. Kongrede Bolşevik Parti Marşı partinin yeni marşı olarak belirlendi.

1944 - Yunan İç Savaşı: Ulusal Kurtuluş Siyasi Komitesi, Ulusal Kurtuluş Cephesi tarafından kuruldu.

1945 - II. Dünya Savaşı: ABD tarafından Tokyo Bombardımanı başladı.

1952 - Küba'da Fulgencio Batista önderliğinde askerî darbe.

1956 - Kıbrıs Başepiskoposu III. Makarios'un, 9 Mart günü sınır dışı edilmesinden sonra Kıbrıs'ta ayaklanmalar başladı.

1956 - ABD'nin Florida eyaletinden Fas'a giden ve iki adet nükleer başlık kapsülü taşıyan uçak Akdeniz üzerinde kayboldu, uçağın enkazı ise bulunamadı.

1969 - Amerikalı siyahi lider Martin Luther King'in katili James Earl Ray, 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

1971 - Bir gün önceki başarısız askeri darbe teşebbüsünün ardından, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın Başkanlığında toplanan "Genişletilmiş Komuta Konseyi" toplantısında, "Olayları önlemede Hükümetin yetersiz kaldığı" ifade edildi ve 12 Mart günü Hükûmete muhtıra verilmesi kararı alındı.

Tarihte bugün

1972 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararlarını, 53 red, altı çekimser, 238 kabul oyuyla onayladı.

1978 - 1978 tarihli Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Yasası yürürlüğe girdi.

2000 - Diyarbakır 1 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı, halkı ırk ve din farklılığı gözeterek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği gerekçesiyle bir yıl hapisle cezalandırdı.

2004 - Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, yedi TİP'li öğrenciyi öldürdüğü için yedi kez idam cezasına çarptırılan Haluk Kırcı'nın cezasının, 48 ayı hücrede olmak üzere müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin kararı onadı.

2004 - Kostas Karamanlis Yunanistan başbakanı oldu.

2005 - Garri Kasparov satranç turnuvalarına katılmayacağını açıkladı.