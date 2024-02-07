10 Binlerce Kişi Şahinbey Millet Camii'nde Depremzedeler İçin Dua Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı Miraç Gecesi programı, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde yatsı namazından sonra asrın felaketinin yıl dönümünde, yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde mevlit okutularak acılarına ortak olundu.

10 Binlerce kişi Şahinbey Millet Camii'ne geldi

Vatandaşlar açılışını geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Şahinbey Millet Camii'ne gelerek Miraç Gecesi'ni eda edip vefat eden depremzedeler için dua ederken, ihtişamı ile göz kamaştıran camide bol bol fotoğraf çektirdiler.

Acısı hala yüreklerimizde

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde vatandaşların büyük bir dayanışma gösterdiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Ertaş, "Geçen yıl bu vakitlerde yaşadığımız depremin acısı hala yüreklerimizdedir. Bu ağır afet karşısında milletimiz Allah'a hamdolsun büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Büyük fedakârlıkla kadirşinaslıkla, yardımlaşmayla, dayanışma ile yaraları sarmaya gayret edildi. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız. Tek bir kardeşimizin sıkıntısı kalmayıncaya kadar devletimizin bütün kurumlarıyla yardımlaşma içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhteşem bir gece oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Miraç Gecesi'nde vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Miraç Gecesi'nde vatandaşlarımız Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni tıklım tıklım doldurdu. Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın da katılımları ile muhteşem bir gece oldu. Açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde yapılan ilk organizasyonun Miraç Gecesi'ne ve 6 Şubat depremine denk gelmesi güne ayrı bir önem yükledi.Camimizi dolduran vatandaşlarımızla birlikte 6 Şubat'ta yaşamını yitiren depremzede kardeşlerimize dua ettik. Miraç Gecesi bizleri yalnız bırakmayarak depremzede kardeşlerimize dua eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkanımıza teşekkür ediyoruz

Miraç Gecesi'nde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanında olan vatandaşlar "Başkanımız şehre muhteşem bir cami kazandırmış. Çok etkilendik. Böyle bir gecede de bir araya gelmek ayrı güzellik oldu. Böyle bir camiyi şehre kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular.

Düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.