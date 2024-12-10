10 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 10 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 10 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 10 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1817 - Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 20. Eyaleti olarak birliğe katıldı.

1863 - Londra metrosu açıldı.

1877 - Osmanlı Rus Savaşı: Rus ordusu 5 aydır süren kuşatma sonrası Plevne'yi aldı.

1898 - İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1901 - İlk Nobel ödülleri verildi.

1902 - Mısır'da Nil nehri üzerinde inşa edilen Aswan Barajı hizmete girdi.

1906 - Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı ara buluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.

1923 - İrlandalı şair William Butler Yeats, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1927 - Fransız filozof Henri Bergson, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1929 - Alman yazar Thomas Mann, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1937 - "Abdülaziz'in bayındır kıldığı kent" anlamına gelen Ma'muretülaziz ya da kısaca Elaziz şehrinin adı, Elazığ olarak değiştirildi.

1941 - Malaya açıklarında Prince of Wales ve Repulse olmak üzere Kraliyet Donanmasına ait iki zırhlı, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı torpido bombardıman uçakları tarafından batırıldı.

1948 - Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi. Bugün hâlen İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

1956 - Macaristan'da çatışmalar başladı ve sıkıyönetim ilan edildi.

1963 - Zanzibar Sultanlığı, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. 26 Nisan 1964'te Tanzanya ile birleşmiştir.

1964 - Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1970 - Rus yazar Aleksandr Soljenitsin, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1971 - Aralarında Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Tarık Ziya Ekinci'nin de bulunduğu, 26 sanıklı Devrimci Doğu Kültür Ocakları davasına Diyarbakır'da başlandı.

1975 - Rus bilim insanı Andrey Saharov, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1977 - Uluslararası Af Örgütü, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1977 - İstanbul Toptaşı Cezaevi'nden 9 siyasi tutuklu kaçtı.

1978 - Enver Sedat ve Menahem Begin, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1979 - Rahibe Teresa, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1979 - Daha önce görevden alınan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Gürer Aykal'ın yerine, İsmet Kurt'un atanması üzerine, Devlet Opera ve Balesi çalışanları Carmina Burana'nın sahnelenmesine katılmama kararı aldı. Kurt, iki gün sonra istifa etti.

1983 - Arjantin'de askeri rejim sona erdi; Arjantin'in 8 yıldan sonra ilk sivil Başkanı, Raul Alfonsin oldu.

1983 - Polonyalı Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1984 - Güney Afrikalı Piskopos Desmond Tutu, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1987 - İnsan Hakları Derneği, "Genel Af ve Ölüm Cezalarının Kaldırılması" talepli 130 bin imzalı dilekçeyi, Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.

1987 - Sedat Simavi Basın Ödülü, Uğur Mumcu'ya verildi.

1988 - Türkiye'de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.

1988 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı yasası, Mecliste tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde baş örtüsüne izin veriyordu.

1988 - Mısırlı Necip Mahfuz, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

1993 - Güvenlik kuvvetleri Özgür Gündem gazetesinin İstanbul Kadırga'daki merkezini bastı ve tüm çalışanları gözaltına aldı.

1994 - Yaser Arafat, Şimon Perez ve Yitzhak Rabin, Nobel Barış Ödülü'nü aldılar.

2002 - Stanford Üniversitesi, insan embriyosu klonlayacağını açıkladı.

2002 - Eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter, 1970'lerde Orta Doğu'da sürdürdüğü diplomatik arabuluculuklarından dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2002 - Kuzey Kore'den gelen Scud füzeleri taşıyan bir gemi, Umman denizinde İspanyol Donanması tarafından durduruldu.

2002 - Bangladeş, gözaltına aldığı iki Avrupalı gazeteciyi serbest bıraktı.

2003 - İranlı Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk müslüman kadın oldu.

2005 - 10 Aralık Hareketi, ilk toplantısını İstanbul Dedeman Oteli'nde gerçekleştirdi.

2016 - İstanbul Vodafone Arena yakınlarında saldırılar gerçekleşti. İki patlamada 43 kişi öldü, 155 kişi de yaralandı.