10 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Güncelleme:
10 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Bu soru, çekiliş günü akşam saatlerinde şans oyunu severlerin en çok aradığı konular arasında yer alıyor. Peki, 10 Ağustos Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir ve kazanan numaralara nereden ulaşılır? İşte detaylar…

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar her hafta Çarşamba ve Pazar günleri açıklanıyor. 10 Ağustos 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişinde şansını deneyenler, gözlerini sonuçların açıklanacağı saate çevirdi. Peki, 10 Ağustos Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir?

10 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

Çekiliş sonuçları açıklandığında, kazanan numaralarla birlikte büyük ikramiye tutarı ve hangi şehirden kazanan çıktığı bilgisi de duyuruluyor.

2 – 16 – 20 – 29 – 34 + 2

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?

Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

