1 Temmuz Resmi Tatil mi? Kabotaj Bayramı tatil mi? Kabotaj Bayramı kutlamaları!

Kabotaj Bayramı ne zaman, neden kutlanır? 1 Temmuz resmi tatil mi ve Kabotaj Bayramı'nın ne özelliği var merak ediliyor. Kabotaj kelimesi ne anlama geldiği araştırılırken 1 Temmuz resmi tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Kabotaj Bayramı tatil mi? Kabotaj Bayramı kutlamaları! Detaylar haberimizdedir…

1 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. Ancak, bu bayram resmi tatiller arasında yer almıyor.

KABOTAJ BAYRAMI TATİL Mİ?

Kabotaj Bayramı tatil değildir.

KABOTAJ NE ANLAMA GELİR?

Kabotaj, bir ülkenin kendi limanları arasında deniz taşımacılığı yapma hakkıdır. Bu terim, yabancı gemilerin bir ülkenin limanları arasında yük veya yolcu taşımasını yasaklayan ve bu hakkı sadece o ülkenin gemilerine tanıyan bir düzenlemeyi ifade eder. Türkiye'de bu hak, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile kabul edilmiştir ve her yıl 1 Temmuz'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanır.

KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMALARI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde de egemen olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Bu yıl 98'inci yıldönümü kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde yüzme, sandal, halat çekme ve finalde de yağlı direkten Türk Bayrağı olma yarışması olacak. Yarışmalarda dereceye girenlere ise para ödülü verilecek.