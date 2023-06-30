1 Temmuz bayram mı? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Bayram tatili kaç gün?
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Kurban Bayramı kaç gün sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram 3 gün mü yoksa 4 gün mü sürecek merak konusu oldu. Peki, 1 Temmuz bayram mı? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı kaç gün sürüyor sorusu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından 1 Temmuz bayram mı araştırılıyor. Bayram tatili kaç gün merak konusu oldu. Peki, 1 Temmuz bayram mı? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Bayram tatili kaç gün? Detaylar haberimizde...
1 TEMMUZ BAYRAM MI?
Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak 1 Temmuz Cumartesi günüyle sona erecektir.
2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!
- Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
- Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
- Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar