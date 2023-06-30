Kurban Bayramı kaç gün sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram 3 gün mü yoksa 4 gün mü sürecek merak konusu oldu. Peki, 1 Temmuz bayram mı? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramı kaç gün sürüyor sorusu araştırılmaktadır. Vatandaşlar tarafından 1 Temmuz bayram mı araştırılıyor. Bayram tatili kaç gün merak konusu oldu. Peki, 1 Temmuz bayram mı? Kurban Bayramı kaç gün sürüyor? Bayram tatili kaç gün? Detaylar haberimizde...

1 TEMMUZ BAYRAM MI?

Kurban Bayramı 4 gün sürmektedir. Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak 1 Temmuz Cumartesi günüyle sona erecektir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!