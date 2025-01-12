1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne?

Sosyal medyada yer alan videoları sonrası belirli bir takipçi kitlesi olan "1 Milyon Mehmet" lakaplı Mehmet Bucak'ın kim olduğu, neden öldüğü, hastalığı gibi soruların yanıtları araştırılıyor. 1 Milyon Mehmet öldü mü, neden öldü, mezarı nerede? 1 Milyon Mehmet gerçek ismi ne?

MEHMET BUCAK NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medyada videolarıyla ünlenen 56 yaşındaki Mehmet Bucak'ın, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi. Mersin'de yaşayan Mehmet Bucak, sosyal medya platformlarında yer alan videolarıyla tanınmıştır.

1 MİLYON MEHMET NEDEN ÖLDÜ?

Mersin'de yaşayan ve sosyal medyada "1 milyon Mehmet" olarak tanınan, 56 yaşındaki Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Bucak'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

MEHMET BUCAK KİMDİR?

"1 Milyoncu Mehmet" olarak bilinen Mehmet Bucak, 1968 Mersin doğumludur. Bucak, bir dönem kaporta tamirciliği yaparak geçimini sağladı. Psikolojik sorunlar yaşayan Bucak, insanların kendisinden eski parayla 1 milyon istemesi üzerine bu ilginç davranışıyla dikkatleri üzerine çekti ve "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanındı. Mersin çarşısının bilinen simalarından biri haline gelen Bucak, sosyal medyada paylaştığı videolarıyla fenomen oldu ve YouTube ile Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu.

'1 MİLYON MEHMET' SON YOLUCULUĞUNA UĞURLANDI

Bucak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Mehmet Bucak'ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sevenleri katıldı.

Bucak, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.