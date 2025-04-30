1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversiteler açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs üniversiteler tatil mi? sorusu, yaklaşan Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle öğrenciler ve akademik personel tarafından sıkça araştırılıyor. Resmi tatil olan bu günde, üniversitelerin açık mı kapalı mı olacağı merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?
Üniversite öğrencileri tarafından sıklıkla merak edilen konulardan biri de 1 Mayıs üniversiteler tatil mi sorusu oldu. Emek ve Dayanışma Günü her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor, ancak bu tarihte üniversitelerde eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversiteler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...
1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.
1 MAYIS ÜNİVERSİTELER AÇIK MI, KAPALI MI?
2025 yılında 1 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor ve bu nedenle üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri durdurulacak.
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