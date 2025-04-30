Üniversite öğrencileri tarafından sıklıkla merak edilen konulardan biri de 1 Mayıs üniversiteler tatil mi sorusu oldu. Emek ve Dayanışma Günü her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor, ancak bu tarihte üniversitelerde eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs üniversiteler tatil mi? 1 Mayıs üniversiteler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.

1 MAYIS ÜNİVERSİTELER AÇIK MI, KAPALI MI?

2025 yılında 1 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor ve bu nedenle üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri durdurulacak.

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1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu tarihte okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm kamu kurumları kapalı olacaktır.