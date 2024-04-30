Üye Girişi
Haberler

1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma saatleri!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı konusunda çıkan haberler gündemde. 1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama geldi mi ve 1 Mayıs'ta hangi saatler arası toplu taşıma ücretsiz olduğu merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma saatleri!

1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? soruları gündeme geliyor. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama getirdi. 1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma saatleri! Detaylar haberimizdedir...

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMAYA KISITLAMA GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşıma kararı aldı. Buna göre metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Kapatılacak yollardaki uygulama saat 04.00'te başlayacak.

İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda;

Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır.

ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,

3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,

4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma saatleri!

İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ?

3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,

Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü

?iskelelerine" yolcu taşınmaması,

2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,

3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;

1- Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kısıtlama İstanbul 1 Mayıs Ankara İzmir Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 1 Mayıs'ta yollar kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda alternatif yol güzergahları neler? 1 Mayıs Çarşamba hangi yollar açık? Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar? 2024 Simit Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da Simit Ne Kadar? Nihal Candan tekrar cezaevine girecek mi? Nihal Candan yeniden içeri mi giriyor? Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi! 1 Mayıs'ta borsalar kapalı mı? #128176 1 Mayıs'ta borsada işlem yapılıyor mu? 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI: İşçi ve Emekçiler Bayramı anlamlı, uzun-kısa mesajlar! 1 Mayıs'ta EGO ücretsiz mi, otobüsler bedava mı? Ankara'da 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title