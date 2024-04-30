1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma saatleri!
1 Mayıs İşçi Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı konusunda çıkan haberler gündemde. 1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama geldi mi ve 1 Mayıs'ta hangi saatler arası toplu taşıma ücretsiz olduğu merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma saatleri!
1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? soruları gündeme geliyor. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama getirdi. 1 Mayıs'ta toplu taşımaya kısıtlama mı getirildi? Toplu taşıma hangi saatler ücretsiz? İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz toplu taşıma saatleri! Detaylar haberimizdedir...
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMAYA KISITLAMA GELDİ Mİ?
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs için toplu taşıma kararı aldı. Buna göre metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. Kapatılacak yollardaki uygulama saat 04.00'te başlayacak.
İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ulaşımla ilgili tedbir kararları aldı. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır.
Bu kapsamda;
Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır.
ULAŞIMA KAPATILACAK ULAŞIM AĞLARI
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması,
3- İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması,
4- Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması,
5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
6- M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
7- M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
8- Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
9- T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması,
10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması,
11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,
İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü
iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası" yolcu ve araç taşınmaması,
2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ?
3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması,
Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına "Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü
?iskelelerine" yolcu taşınmaması,
2- Adalar'a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi,
3- Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,
Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30'dan itibaren;
1- Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması.