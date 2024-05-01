Üye Girişi
Haberler

1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki vapur seferlerinin durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, vapur seferlerinin iptal olup olmadığını, hangi vapur hatlarının etkilendiğini öğrenmek istiyor. 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi ve İstanbul'da hangi vapur hatları çalışıyor merak ediliyor. Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerinin kapalı olup olmadığını ve vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini araştırılıyor. Peki, 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu?

1 Mayıs tarihinde İBB şehir hatları ve İDO tarafından düzenlenen vapur seferlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. İstanbul vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak etmeye başladı. 1 Mayıs'ta vapur seferleri iptal mi edildi ve hangi vapur hatları çalışıyor merakla araştırılıyor. 1 Mayıs İstanbul vapur seferleri! 1 Mayıs vapur seferleri bedava mı, vapurlar çalışıyor mu?

1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 2024?

1 Mayıs günü, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından saat 05:30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na yolcu ve araç taşımacılığının yapılacağı ancak Anadolu'dan Avrupa'ya Beşiktaş-Kabataş-Karaköy- Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arasında yolcu ve araç taşımacılığının gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi?

Adalar arası karşılıklı seferler devam ederken, Eyüpsultan yönüne yapılan seferler sürerken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil yönüne seferler yapılamayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Beşiktaş Karaköy Kabataş Eminönü 1 Mayıs Ulaşım Turizm Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title