1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi?

1 Mayıs tarihinde İBB şehir hatları ve İDO tarafından düzenlenen vapur seferlerinde bazı düzenlemeler yapıldı. İstanbul vapur seferlerinin iptal edilip edilmediğini merak etmeye başladı. 1 Mayıs'ta vapur seferleri iptal mi edildi ve hangi vapur hatları çalışıyor merakla araştırılıyor. 1 Mayıs İstanbul vapur seferleri! 1 Mayıs vapur seferleri bedava mı, vapurlar çalışıyor mu?

1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 2024?

1 Mayıs günü, Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından saat 05:30'dan itibaren Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na yolcu ve araç taşımacılığının yapılacağı ancak Anadolu'dan Avrupa'ya Beşiktaş-Kabataş-Karaköy- Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arasında yolcu ve araç taşımacılığının gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

Adalar arası karşılıklı seferler devam ederken, Eyüpsultan yönüne yapılan seferler sürerken, Balat, Beyoğlu, Sütlüce ve Hasköy sahil yönüne seferler yapılamayacak.