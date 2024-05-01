1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları...

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, emek ve dayanışmanın önemi bir kez daha hatırlanıyor. İşçi ve emekçiler tarafından kutlanan 1 Mayıs günü sözleri ve en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları neler olduğu gündeme geliyor.Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlandı. 1 Mayıs sözleri neler? Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları! 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları!

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. -Abraham Lincoln-

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

Özgür ve eşit bir gelecek için mücadele verdik, elbet bir gün güneş doğacak ve karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun.

1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)