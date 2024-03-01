1 Mart 2024 TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var?
1 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin önde gelen televizyon kanalları FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV ve Kanal D'nin yayın akışları merak ediliyor. İzleyiciler, favori dizi, film ve programlarını kaçırmamak için kanalların yayın akışlarını takip ediyorlar. Hangi kanalda, hangi programın ne zaman yayınlanacağına dair bilgileri içeren TV yayın akışı, izleyicilere günlerini planlama konusunda yardımcı oluyor.
1 Mart 2024 Cuma gününe ait TV yayın akışı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 gibi kanalların yayın akışları hakkında bilgi arayan izleyiciler için günün programları belirlendi. Hangi program, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacak, tüm detaylar haberimizde.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Bahar
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ateş Kuşları
- 00:20 Kardeşlerim
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Taş Kağıt Makas
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 03:00 Taş Kağıt Makas
- 05:00 Afili Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Kamera Arkası
- 13:00 Yasak Elma
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Gaddar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 Gaddar
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:30 Kirli Sepeti
- 04:00 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı
- 03:00 Erkenci Kuş
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Çarkıfelek
- 22:45 Cevap Ver Türkiye
- 01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:25 İncir Ağacı
- 06:35 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:40 Mehmet: Fetihler Sultanı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kara Ağaç Destanı
- 02:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 05:00 Kapanış