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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Özçelik, Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun tarafından karşılandı.

Valilik makamına geçen Özçelik, burada Vali Tutulmaz ile bir süre görüştü.

Daha sonra Amelebirliği Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan Özçelik, burada yaptığı konuşmada, sigortacılık temelinin atılması, daha sonra kaydedilen gelişmelerle sosyal sigorta veya sosyal güvenlik anlayışının temelini yerleştirmiş olması itibarıyla Amelebirliğinin, ülkede ilk kurumsal, sosyal yapılanmayı oluşturduğuna dikkati çekti.

Özçelik, "Aslında ülke ve Zonguldak ekonomisine sağladığımız, sağlayacağımız katkılar itibarıyla hepimiz birer ameleyiz. Tabii ki Amelebirliği olarak Zonguldak ve ülke ekonomisine, sosyal yardımlaşma ve dayanışma hayatımıza, hepimiz amele ruhuyla yapacağımız her katkıyı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Selim Alan ile bir araya gelen Özçelik, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Özçelik, burada yaptığı konuşmada, bütün kamu teşkilatı, kamu idaresi olarak vatandaşlara ellerinden geldiği kadar hizmet etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Özçelik, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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