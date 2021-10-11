Zeynep Köse kimdir? Zeynep Köse kaç yaşında, nereli? Zeynep Köse hangi dizilerde oynadı? - Haberler
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Zeynep Köse kimdir? Zeynep Köse kaç yaşında, nereli? Zeynep Köse hangi dizilerde oynadı?

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Zeynep Köse kimdir? Zeynep Köse kaç yaşında, nereli? Zeynep Köse hangi dizilerde oynadı?

Hatırla Sevgili, Melekler Korusun, Ezel, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda oynayan ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi alan Zeynep Köse'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Zeynep Köse kimdir? Zeynep Köse kaç yaşında, nereli? Zeynep Köse mesleği nedir? Zeynep Köse hayatı ve biyografisi nedir?

Hatırla Sevgili, Melekler Korusun, Ezel, Hayat Şarkısı gibi yapımlarda oynayan ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi alan Zeynep Köse'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Zeynep Köse kimdir? Zeynep Köse kaç yaşında, nereli? Zeynep Köse mesleği nedir? Zeynep Köse hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ZEYNEP KÖSE KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tiyatro eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra çeşitli dizi ve filmlerde yer alan Zeynep Köse, kamera karşısına Hatırla Sevgili isimli dizi ile geçti. Daha sonra pek çok dizi ve filmde yer aldı.

2008'de Melekler Korusun isimli dizide Nergis karakterini canlandırdı. Dizi, tiyatro eğitimi almak için İstanbul'a gelen İpek isimli genç bir kızın yaşadığı olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Alper Saldıran, Selin Şekerci, Rojda Demirer ve Hümeyra yer aldı. 2010'da ise Ezel isimli dizide Selma karakterini canlandırdı. Dizi, sevdiği kadın ve en yakın dostları tarafında ihanete uğrayan bir adamın yıllar sonra intikam almak için geri dönmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Sedef Avcı, Barış Falay ve Tuncel Kurtiz yer aldı.

2013'te ise 20 Dakika isimli dizide yer aldı. Dizi, karısının cezaevine atılmasıyla hayatı alt üst olan br adamın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise İlker Aksum, Tuba Ünsal, İpek Bilgin, Fırat Çelik ve Bülent Emin Yarar yer aldı. 214'te ise Güllerin Savaşı isimli dizide Gonca karakterini canlandırdı. Dizi, büyüdükçe gerçeklerle yüzleşen Gülru isimli genç bir kızın, idolü olan kadını alt üst etmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Damla Sönmez, Canan Ergüder, Sercan Badur ve Barış Kılıç yer aldı.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

Hayat Şarkısı- 2016

Güllerin Savaşı-2014

20 Dakika -2013 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Uçurum -2012

Ezel-2010

Melekler Korusun -2008

Derdest-2008

Kader -2007

Hatırla Sevgili-2006

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Haber: Zeynep Köse kimdir? Zeynep Köse kaç yaşında, nereli? Zeynep Köse hangi dizilerde oynadı? - Haberler
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