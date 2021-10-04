Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu - Haberler
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Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda çıkarılan rozet merak konusu oldu.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda çıkarılan rozet merak konusu oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde kazı çalışmaları sonucu yerin 1.5 metre altında, 2.5 santim çapa sahip 4 gram ağırlığı olan bakır ve çinko karışımı rozet veya askeri üniformada kullanılan düğme olduğu tahmin edilen eser ortaya çıktı. Şimdiye kadar Roma dönemi Mithras yer altı tapınağı, savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanallarının yanı sıra birçok yaşamsal eser ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmaları devam ettiği sırada Doğu surlarının giriş kapısında bulunan bu eser merak uyandırırken araştırmacılar eserin Zerzavan Kalesine nasıl geldiğini araştırmaya başladı. yaklaşık 250-300 yıl arası toprak altında kaldığı tahmin edilen bu eserin, Amerika'nın kuruluş sembolü olduğu, düşünülüyor.

Kazıyla ilgili çalışma alanında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, eserin üzerindeki yazının Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk resmi sloganı olduğunu belirtti. Coşkun, "Biz girişin olduğu doğu surlarında kazı yaparken yıkıntıların altında ilginç bir buluntuya rastladık. Baktığımız zaman bir rozet ya da bir düğme olmalı. Üzerindeki motifler biraz farklı diğer arkeolojik eserlere göre, bir kartal, kartalın sağ pençesinde bir zeytin dalı, sol pençesinde 13 ok, baş kısmının üzerinde 13 tane yıldız, ağzında ise bir parşömen, parşömende Latince "E Pluribus Unum" çokluktan birliğe yazıyordu. Biz bu çalışmalarımızda Amerika'nın kuruluş sembolü olduğunu gördük. E Pluribus Unum'da Amerika'nın ilk resmi sloganı. Bu motif günümüzde Amerika Birleşik Devletinde kullanılıyor. Üretim teknolojisine baktığımızda 15. Yüzyıl sonrası, toprağın altında kalma süresini de hesaplamak için birçok analiz yaptık, bu analizlerde 250-300 yıl toprağın altında kaldığını tespit ettik. 18. Yüzyıldan itibaren toprağın altında kalmış, bununla birlikte çıktığı derinlik 1.5 metre. Bu tip rozet ve düğmeler Amerika ve İngiltere'de üretimleri var, Amerika 1776'da kurulmuş, ilk defa bu motif 1782'de çizilmiş benzeri, askerlerin birebir aynı olmayıp benzer çizimlerini üniformada 1850'lerden sonra. Fakat Zerzavan'daki rozete benzeyen motifler 1902 yılında Amerika'da askerler tarafından üniforma düğmesi olarak kullanılmış. Şaşırtıcı bu rozet veya üniforma düğmesi buraya nasıl geldi, bu kadar derinliğe nasıl ulaştı. Bizim burayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, eser 2,5 santimetre çapı, 4 gramda bir ağırlığı var. Bakır ve çinko karışımı bir rozet, Amerika ve İngiltere'de bunlardan mevcut, fakat arkeolojik bir kazıda böyle bir derinlikte hiç ortaya çıkartılmamış ve ilk defa Zerzavan Kalesinde ortaya çıkartıldı" dedi.

Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu

Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu

Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu

Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zerzevan Kalesi'nde bulunan 3 bin yıllık rozet merak konusu oldu - Haberler
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