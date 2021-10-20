Zagreb'de "Hırvatistan ile Türkiye" başlıklı monografinin tanıtımı yapıldı

Hırvat- Türk Dostluk Derneğinin (HTUP) iki ülke ilişkilerini derlediği ve Hırvatça ile Türkçe hazırlanan "Hırvatistan ile Türkiye" başlıklı monografinin tanıtımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleşen tanıtım programında konuşan Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, 1994'te faaliyete başlayan derneğin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacak önemli projelere imza attığını söyledi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh de monografinin 1994-2021 yıllarında yapılan çalışmaları kapsadığını belirterek, eserin 288 sayfa ve 800 fotoğraftan oluştuğunu anlattı.

Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz ise monografinin iki ülkenin kültür, sanat ve ekonomik ilişkilerine ışık tuttuğunu ifade ederek, monografinin iki dilde hazırlanmış olmasının da önemine vurgu yaptı.

Tanıtım programı kapsamında müzik dinletisine de yer verildi.