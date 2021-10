Yüzüklerin Efendisi Frodo kimdir? Yüzüklerin Efendisi serisinde Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü filmlerinde Frodo karakterine hayat veren Elijah Wood son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar Frodo ve Elijah Wood ile ilgili internette en çok "Yüzüklerin Efendisi Frodo kimdir? Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'su Elijah Wood kimdir? Elijah Wood kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ FRODO KİMDİR?

Yüzüklerin Efendisi Frodo Baggins karakterini Elijah Wood oynamaktadır. Frodo Baggins, Shire'lı bir hobbit ve "Yüzük Taşıyıcısı"dır. Üçüncü Çağ 2968'de doğan Frodo, Drogo Baggins ile Primula Brandybuck'ın oğludur. Çocukluğunda yetim kalan Frodo, amcası Çıkın Çıkmazı'nda yaşayan Bilbo Baggins tarafından evlat edinilmiştir. Bir Hobbit için pek maceracı olan Bilbo, aynı zamanda çok iyi bir eğitim almıştı ve hem bir şarkı yazarı hem de Elf gelenekleri ile dili konusunda uzman sayılırdı. Mordor'a gitmek ve yüzüğü dövüldüğü Mordor ateşinde yok edilmek üzere Gandalf tarafından görevlendirilmiştir.

ELİJAH WOOD KİMDİR?

Elijah Jordan Wood,28 Ocak 1981 yılında doğan, Amerikalı oyuncudur.

ABD'nin Iowa eyaletinde dünyaya gelen Elijah Wood, döneminin en saygı gören ve en rahat rol bulabilen oyuncuları arasında yer almaktadır. Annesinin teşvikiyle daha çocukluk çağlarında modellik yapmaya başlayan Elijah, 1988 yılında ailesi ile birlikte Los Angeles'a taşınmadan önce birtakım yerel reklamlarda boy gösterdi.

Wood, ilk önemli çıkışını bu taşınmanın hemen ardından bir Paula Abdul videosunda küçük bir rol alarak gerçekleştirdi. Bunu film çalışmaları takip etti. 1989'da "Back to the Future 2"de önemsiz bir rol aldı. Ancak küçük oyuncunun dikkatleri üzerinde toplaması, 1990'da Barry Lewinson'un "Avalon"da Aidan Quinn'in oğlunu canlandırmasıyla olacaktı. ("Avalon", ilk bölümlerini "Diner" (1982) ve "Tin Men"in oluşturduğu Baltimore üçlemesinin son filmiydi.) Eleştirmenlerin beğenisini toplayan ve dört dalda Oscar adayı gösterilen filmin bu başarısından Wood da nasibini aldı.

Yine 1990'da çekilen "Internal Affairs"ta da Richard Gere ile birlikte kamera karşısına geçtikten sonra, artık daha büyük ve önemli bir rol almasının vakti gelmişti. Bu fırsatı ona "Paradise" verecekti. 1991 yapımı filmde Wood, Melanie Griffith ve Don Johnson ile birlikte kamera karşısına geçecek ve ayrılmış olan çiftin yeniden bir araya gelmesini sağlayan genç Willard Young'u canlandıracaktı. Filmdeki performansıyla beğeni toplayan oyuncuün sonraki çalışmaları, Mel Gibson ve Jamie Lee Curtis'in rol aldığı "Forever Young" (1992) ile aynı yıl çekilen "Radio Flyer" oldu.

1993'te Joseph Ruben'in yönettiği "The Good Son"da Macaulay Culkin ile birlikte başrolleri paylaştı. Filmin gişe hasılatı hayli düşüktü. Bunda izleyicilerin, "Home Alone"un yaramaz ufaklığı Culkin'i bir psikopat olarak kabul edemeyişlerinin de etkisi vardı. Ancak, Wood'un filmdeki rolü, daha sonra alacağı; düşünceli, iyi niyetli ve belki de biraz kafası karışık karakterlerin başlangıcı olacaktı. Oyuncunun bir sonraki filmi "The Adventures of Huck Finn" oldu (1993). Bu filmde farklı bir karakter çizmiş olsa da, 1994 yapımı "The War"daki rolüyle yine benzer bir rollere dönüş yaptı.

1994 yılında "North"ta da rol aldı. Her ne kadar film çok olumsuz eleştiriler alsa, gişede büyük hüsrana uğrasa da, bu Wood'un filmdeki rolüyle olumlu puan toplamasına engel olamadı. Ve Wood'un popülerliği biraz daha arttı.

Oyuncunun bir sonraki filmi olan "Flipper" (1996) da pek başarı gösteremedi. Ne var ki, Wood, bundan sonraki çalışması olan "The Ice Storm" ile şeytanın bacağını kıracaktı. Ang Lee'nin yönettiği film, gerek eleştirmenlerin gerek de sinemaseverlerin beğenisini topladı. Bu da, filmin genç oyuncunun kariyerinde önemli bir yer tutmasına sebep oldu.

1998'de "Deep Impact" ve "The Faculty"de rol aldı. Ticari anlamda küçümsenemeyecek başarı elde eden bu filmler, Wood'un 'çocuk-star'lıktan 'etkileyici genç oyunculüğe geçişinin de başlangıcı oldu.

Ama asıl patlamasını 2001 yapımı Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmindeki Frodo Baggins rolüyle yaptı. Bu rol dünya çapında tanınmasını sağladı.

Haberler.com - Gündem