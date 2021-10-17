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Yük vagonu üst geçide çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yük vagonu üst geçide çarptı

Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesinde yük vagonu arkadan gelen bir vagonun çarpması sonucunda raydan çıkarak üst geçide çarptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çatalağzı Beldesinde yük vagonu arkadan gelen bir vagonun çarpması sonucunda raydan çıkarak üst geçide çarptı.

Edinilen bilgiye göre ilginç kaza, öğlen saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre bir yük vagonu manevra yapacağı sırada başka bir vagonun arkadan çarpması sonucunda raydan çıkarak üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle yük vagonu üst geçide sıkıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, üst geçitte maddi hasar meydana geldi. Diğer yandan uzun süren çalışma sonucunda yük vagonu sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ZONGULDAK

Yük vagonu üst geçide çarptı

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Haber: Yük vagonu üst geçide çarptı - Haberler
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