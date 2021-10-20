YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı - Haberler
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YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son saldırı bardağı taşırmıştır" diyerek Suriye'deki teröristlere karşı operasyon sinyali vermesinin ardından terör örgütü YPG'yi korku sardı. Tel Rıfat kırsalında görüntülenen teröristlerin kum torbaları ile mevzileri güçlendirdikleri görüldü.

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde polislerimize yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını belirterek, en kısa sürede gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Erdoğan, " Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Suriye Cerablus'ta bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaktır" demişti.

Peş peşe gelen bu açıklamaların ardından sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu elleri tetikle gelecek emri beklerken terör örgütü Ypg'yi de Türkiye korkusu sardı. Haber Global'ın görüntülediği terör örgütü mensuplarının Tel Rıfat'ta hendek kazdığı ve kum torbaları ile mevzileri güçlendirdikleri görüldü.

YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı

YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı
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