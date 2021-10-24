Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel
Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

YOZGAT'ta, polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramada 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

YOZGAT (DHA) - YOZGAT'ta, polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramada 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile Muş Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpekler ile yapılan aramada kamyon kasasında kutular içerisine gizlenmiş yaklaşık 21 kilogram eroin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ POLAT'TAN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat ve Muş Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kentte yapılan operasyonda Avrupa ülkelerine gitmek üzere hazırlanan 20 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirildiğini bildirdi.


Yozgat'ta 20 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri
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