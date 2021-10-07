Yönetmen kardeş, yapımcı ağabey Altın Portakal'da

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz' filminin ekibi, söyleşide izleyiciyle buluştu. Filmin yapımcılığını ağabeyi Ahmet Berk Özdemir'in yaptığını söyleyen Yönetmen Özdemir, "Ağabeyime teşekkür etmek isterim. Kendisinin işi sinema olmamasına rağmen bana destek çıktı" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 10 filmden biri olan Necip Çağhan Özdemir'in 'Bembeyaz' filmi, dün akşam, 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde seyirciyle buluştu. Mert Fırat, Ece Çeşmioğlu, İnanç Konukçu, Rıza Akın, Kubilay Tunçer, Esra Ergün, Sarp Tanış gibi isimlerin yer aldığı filme izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Filmin yapımcılığını ise yönetmen Necip Çağhan Özdemir'in ağabeyi Ahmet Berk Özdemir yaptı. Öte yandan filmin gösterimine Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

Filmde bulunduğu için mutlu olduğunu belirten oyunculardan Kubilay Tunçer, "Zaten tutarlı, güzel bir senaryoydu. Herhangi bir senaryoda bir karaktere bürünmek istediğiniz zaman onun çalışmalarını zaten yapıyorsunuz. Bunun için özel olarak kendi iç dünyasında fazla kalmış bir karakterdi. Ama empatik bir adam. O adamın kendi içine çok fokus birisi olması beni harekete geçirdi" diye konuştu.