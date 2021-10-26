Yesemek için ICOMOS raporu bekleniyor

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nin tarihi dokusuna zarar verdiği düşünülen sulama kanalı inşaat çalışmalarının akıbeti için ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sit Konseyi) raporu bekleniyor. Gaziantep Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Sıtkı Severoğlu, tarihi sit alanında yürütülen inşaat çalışmalarının bölgeye zarar verdiğini belirterek, sulama göleti inşaatının tamamen durdurulması yönünde yetkilere çağrı yaptı. Yesemek Alan Başkanı Zafer Okuducu ise inşaat çalışmalarının 2019 yılında geçici olarak durdurulduğunu ve bölgeye zarar verilip verilmediği yönünde araştırmalar yapıldığını ifade ederek, Yesemek'in geleceğinde ICOMOS'tan gelecek olan raporun etkili olabileceğini söyledi.

İslahiye'de, 110 dönümlük alan üzerinde gün ışığına çıkarılan bazalt taşından oluşan aslan, dağ tanrısı, savaş arabası gibi heykellerin bulunduğu Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi yakınlarında yapılan gölet inşaatının birinci derece arkeolojik sit alanında tahribata neden olduğu iddia edildi. İnşaat çalışmaları, tarihi alana zarar verdiği yönündeki iddialar üzerine 2019 yılında geçici olarak durduruldu. İnşaatın tamamen durdurulması ya da devam etmesi için ise ICOMOS'dan gelecek rapor bekleniyor.

"ICOMOS'tan aralık ayı gibi bir rapor gelecek. Bu rapor bize yol gösterecek. Kılavuz niteliğinde olacak. Amacımız Yesemek'in UNESCO listesinde yer alması. Şu anda Devler Su İşeri'nin yaptığı yatırım durdurulursa Yesemek Heykel Atölyesi'nin gelecek kuşaklara sağlıklı olarak aktarılabilmesi için aksi yapılmazsa rapora göre zarar veriyor kısmını geçemezsek burada belki de kültürel bir peyzaj yaparak yapılan yanlışlıkları düzelterek gelecek kuşaklara daha iyi bir Yesemek, daha iyi bir kültürel peyzajlı bir alan ve üstte de Hitit kentinin kazıları ile burada çok büyük bir alan elde edeceğiz. Yukarıdaki alan 200 hektar. Şu anda Hattuşaş'tan büyük bir alan. Bu fikrimiz kazılarla da desteklenecek. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bunun sonucunda hem gelecek rapor hem yapılan kazıları neticesinde hem bakanlık hem resmi kurumlar işbirliğinde ülkemiz dünya tarihine en doğru kültürel değeri bırakır diye düşünüyoruz."