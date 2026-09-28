Canlı anlatım: Bursa'da beşinci gol geldi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile Bursa'da karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Türkiye : Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Salih, Arda, Oğuz, Can Uzun, Barış Alper

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

CANLI ANLATIM:

56' GOL İPTAL! Barış Alper Yılmaz ile İtalya karşısında bulduğumuz 2. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

55' Top bir anda Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış topu ayağından açıp yerde kalınca hakem aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kartını gösterdi.

53' Oyuncularımız bu dakikalarda oldukça düştü. İtalya'nın dördüncü golünün ardından Millilerde tempo da iyice geriledi.

52' Top yine ağlarımızda... Altay Bayındır'ın hatalı pasının ardından Cambiaghi soldan geldi ve topu Tonali'ye çıkardı. Tonali'nin şutu direkten döndü, dönen topu Esposito tamamladı. İtalya farkı yeniden 3'e çıkardı.

51' İtalya yeniden golü buldu. Bursa'da skor 4-1 oluyor.

48' Paslaşarak çıkan A Milli Takımımızda Abdülkerim Bardakcı ileriye oynadı, Arda Güler topu geçti. Oğuz Aydın soldan Barış Alper Yılmaz'ı gördü, Barış da topu ağlara gönderdi!

47' GOOOLLL! Barış Alper ile farkı 2'ye indiriyoruz. Haydi çocuklar!

46' Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve İsmail Yüksek oyuna girdi. Can Uzun, Merih Demiral, Orkun Kökçü çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Türkiye 0-3 İtalya

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Arda Güler, sol kanattaki boşluğu görerek topu Can Uzun'a gönderdi. Eren Elmalı da sol kanattan hücuma destek verdi ancak İtalya savunması araya girerek topu karşıladı.

43' İtalya yine etkili geldi, aradan pasla savunmamızı aşmak istediler ancak pas isabetsiz. Top yeniden A Milli Takımımızda.

43' İlk yarıda son anlar oynanıyor.

41' A Milli Takımımız, İtalya'nın baskısını kırmakta zorlanıyor. Rakip, topun hakimiyetini sürdürüyor.

38' Can Uzun, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

35' Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ceza sahasında topla buluşan Esposito gelişine vurdu ancak top auta çıktı.

34' Oyun bütünüyle İtalya'nın kontrolünde. A Milli Takımımız, rakibin baskısı karşısında topu kazanmakta zorlanıyor.

32' A Milli Takımımız, bu dakikalarda yaptığı pas hataları nedeniyle topu rakibine kaptırıyor.

31' A Milli Takımımız, kendi yarı alanında paslaşarak geriden oyun kurmaya ve rakip baskısını aşarak çıkmaya çalışıyor.

30' A Milli Takımımız, hızlı bir reaksiyon göstermek için bu dakikalarda rakip yarı sahada baskısını artırmaya çalışıyor.

28' İtalya, paslaşarak ceza sahamıza geldi. Ceza sahası içinde bomboş kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İtalya farkı 3'e çıkardı.

27' Bir gol daha geldi. Kayode attı, İtalya 3-0 öne geçti. Tribünlerden protesto var.

25' İtalya, bu dakikalarda da oyunun kontrolünü tamamen elinde tutuyor. A Milli Takımımız karşısında üst üste tehlikeli ataklar geliştiriyor.

23' İtalya paslaşarak ceza sahasına geldi. Kayode'nin vuruşunda Altay Bayındır topu sektirdi, Frattesi dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı

22' Top yeniden ağlarımızda. İtalyanlar durumu 2-0 yaptı.

18' Topu yeniden kazandık. Zeki Çelik, kenardan taç atışını kullanacak.

17' İtalya, üst üste yaptığı paslarla topun hakimiyetini sürdürüyor. Millilerimiz bu dakikalarda topu almakta zorlanıyor.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakikalık bölüm geride kaldı. İtalya, Bastoni’nin golüyle A Milli Takımımız karşısında 1-0 önde.

12' Golden sonra hızlı reaksiyon vermek istiyoruz. Ay-yıldızlılar tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti, beraberlik golünü arıyor.

10' Kornerden gelen topu Zeki Çelik uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Bastoni, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

9' Maalesef top ağlarımızda. İtalya, Bursa'da öne geçiyor.

8' Fagioli ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, Altay Bayındır uzanarak topu dışarıya çeldi. İtalya korner kullanacak.

7' Bursa'da tribünler muhteşem! Taraftarların desteğiyle stadyumda müthiş bir atmosfer var.

6' İtalya'da Raspadori ceza sahası yakınlarında şansını denedi ancak vuruşu isabetsiz oldu.

5' İtalya'da Raspadori ceza sahası yakınlarında şansını denedi ancak vuruşu isabetsiz oldu.

4' Arda Güler ile hücuma çıktık. Alan arayan Arda, pasını Oğuz Aydın'a aktardı ancak Oğuz savunmayı geçemedi.

3' Fagioli pasını aktarabileceği alan aradı ancak savunmamız buna izin vermedi. Ay-yıldızlılar araya girerek tehlikeyi önledi.

2' İtalyanlar karşılaşmanın ilk dakikalarında kendi yarı alanlarında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. A Milli Takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Yolun sonu 3 puan olsun!