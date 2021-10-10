Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Sağlık
Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Kars'ta stant açarak "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

KARS (AA) - Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Kars'ta stant açarak "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden oluşan topluluk üyeleri, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde açtıkları stantta meme kanseri bilgilendirmesi, vücut kitle indeski ölçümü, obezite ve akıllı ilaç kullanımı hakkında vatandaşlara bilgi verdi, anket yaptı.

Kafkas Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Rukiye Akman, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalar nedeniyle vatandaştan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.

Akman, standa gelen ziyaretçilere kanserden korunmaları için yapmaları gerekenleri anlatıp broşür dağıttıklarını ifade ederek, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda halkı bilgilendiriyoruz, boy ve kilosunu ölçerek vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Obezite risk oranını söylüyor, bu konu hakkında bilgi veriyoruz. Akıllı ilaç kullanımıyla alakalı anketimiz var vatandaşlara sorular soruyoruz ve bu ilaçlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bunlar yaparken aynı zamanda maske ve mesafeye dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Kendi gelişimleri açısından da güzel bir etkinlik yaptıklarını anlatan Akman, "Ne kadar çok insana ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Yaş gruplarına ve risklere dikkat çekiyoruz, meme kanserinin kontrolünün nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Buraya gelenler verdiğimiz bilgilerden memnun. Kars'ta bulunduğumuz süre boyunca bu tarz sosyal faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Hekim adayları olarak motive edici davranışları için Kars halkına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan 'D vitamini' tavsiyesi geldi

Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan "D vitamini" tavsiyesi geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mesut Özil Gülşen Işıl Sergen
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Nuri Oğuzhan Asiltürk Fuat Oktay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeryüzü doktorları, Kars'ta meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:33:17. #1.13#