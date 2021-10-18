Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahipleri için kampanya başlattı

Yeryüzü Doktorları Derneği, ihtiyaç sahipleri için sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliğine dikkat çekmek amacıyla "Her Gün Güzel Döner Dünya, İyilik Daim Oldukça" kampanyasını başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 50'yi aşkın ülkede sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahipleri için kalıcı sağlık hizmetlerinin düzenli destekle sağlanabileceğini vurguladığı yeni kampanya başlattı.

Dernek, Suriye, Afganistan, Bangladeş, Çad, Yemen, Somali ve Filistin'de bağışçıların düzenli desteğiyle binlerce insanın temel sağlık hizmetine erişimini sağlıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, az gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimin çok kısıtlı olduğunu belirterek, aynı zamanda bu coğrafyalarda yaşanan çatışmalar ve savaşların insani krizin boyutunu artırdığını kaydetti.

Yeterli ekipman veya hastaneye ulaşamayan insanların sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini dile getiren Güney, "Bizler de bu sebeple ihtiyaç sahibi bölgelerde açtığımız yerel sağlık kliniklerimizde sürekli hizmet veriyoruz. Yerinde hizmet uygulamasıyla bir hak olan sağlık hizmetine erişimi arttırıyor, istihdam ettiğimiz yerel sağlık görevlileriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yeni güne iyilik ve sağlıkla devam edebilmek ve yaralara umut olabilmek için kampanyamızı başlattık. Halkımız, internet sitemizden verebilecekleri düzenli bağış talimatları ile çalışmalarımızı sürdürmemize katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.