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Yazıcı gençleri yalnız bırakmıyor

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Yazıcı gençleri yalnız bırakmıyor

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı gençleri yalnız bırakmıyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı gençleri yalnız bırakmıyor. Son olarak Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Cahit Zarifoğlu yüksek öğretim yurduna çat kapı giden Yazıcı hem yemekleri denetledi, hem gençlerle yemek yedi hem de sohbet etti.

Düzce Üniversitesinin eğitim öğretim dönemine başlamasıyla birlikte kente gelen gençlerle ilk günden beri yakından ilgilenen Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, yurtlara çat kapı misafir olmayı da sürdürüyor. Cahit Zarifoğlu KYK Yurduna misafir olan İsa Yazıcı, yemekleri tek tek denetledi. Ardından gençlerle birlikte yemek sırasına giren Yazıcı, yemeğini alarak gençlerle birlikte yedi hem de sohbet etti. Üniversite öğrencilerine Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü hizmetleriyle ilgili bilgiler aktaran İsa Yazıcı, KYK yurtlarını da yine onların ağzından dinledi. Öğrenciler ise müdürü karşılarında görmenin mutluluğunu yaşadılar.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ise Cahit Zarifoğlu KYK yurdundaki anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında; "Yurtlarımızda gençlerimizin akşam yemeği menümüzü beraber inceledik. Sonrasında çay sohbeti ile hasbihal edip yeni dönemde eğitim, kurs ve spor faaliyetlerimizi konuştuk. Gençlerimizin enerjisi bize güç veriyor" ifadeleri ile paylaşım yaptı. Yazıcının paylaşımına çok sayıda beğeni yapıldı. - DÜZCE

Yazıcı gençleri yalnız bırakmıyor

Yazıcı gençleri yalnız bırakmıyor

Yazıcı gençleri yalnız bırakmıyor

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